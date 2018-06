NBA, LeBron James sul mercato! Il fuoriclasse statunitense esce dal contratto con Cleveland

Dopo giorni di indiscrezioni arriva l’ufficialità: LeBron James rinuncia alla player option (l’opzione di rinnovo) con i Cleveland Cavaliers per la stagione 2018-19 dell’NBA (con uno stipendio da 35.6 milioni di dollari) e diventerà quindi free agent sul mercato estivo. La superstar statunitense è reduce dalla quindicesima stagione in NBA, in cui ha dimostrato ancora una volta tutta la sua classe, chiudendo al secondo posto nella graduatoria di MVP, dietro soltanto a James Harden.

Le uniche due squadre che sembrano in grado di offrire un contratto all’altezza di LeBron sono i Los Angeles Lakers e i Philadelphia 76ers. Quest’ultima opzione è al momento la più probabile, vista la maggiore qualità della rosa. Attenzione però anche all’ipotesi di un immediato ritorno a Cleveland, che potrebbe offrire uno stipendio ancora più alto (oltre i 40 milioni) per convincere “King” James a continuare con i Cavs.













Foto: Jamie Lamor Thompson / Shutterstock.com