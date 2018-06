Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018. La prima giornata di gare, amara sconfitta per l’Italia

Si è conclusa la prima giornata del torneo di pallavolo femminile in occasione dei Giochi del Mediterraneo 2018, che ha visto scendere in campo per la prima partita la squadra italiana. Il resoconto però non è affatto positivo.

L’Italia viene sconfitta dalla Grecia, sulla carta più debole della compagine tricolore, al termine di cinque set in cui le ragazze di coach Massimo Bellano non hanno dimostrato il loro miglior livello di gioco. E’ fondamentale adesso vincere il match contro Cipro, in programma per lunedì 25, per conquistare i quarti di finale e proseguire la corsa verso la medaglia.

Le gare degli altri gironi hanno visto la Turchia trionfare per 3-1 sulla Bosnia Erzegovina, la Tunisia per 3-0 sull’Albania e l’Egitto per 3-2 sulla Macedonia.

Accederanno ai quarti di finale le prime due squadre di ogni girone, le azzurre quindi non possono più concedersi passi falsi e devono ritrovare la giusta concentrazione se vogliono rispettare i pronostici, che le vedono come favorite per la medaglia d’oro.

TUTTI I RISULTATI DELLA GIORNATA DI OGGI:

Turchia-Bosnia Erzegovina 3-1

Tunisia-Albania 3-0

ITALIA-Grecia 2-3

Egitto-Macedonia 3-2

PROSSIMA PARTITA: ITALIA-Cipro ore 11.00, lunedì 25 giugno.

