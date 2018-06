Volley femminile, Nations League 2018: oggi Italia-Brasile (14 giugno). Orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo

Oggi giovedì 14 giugno si gioca Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) andrà in scena l’ultima partita delle azzurre nel prestigioso torneo internazionale: purtroppo le ragazze del CT Davide Mazzanti non hanno più alcuna possibilità di qualificarsi alla Final Six e dunque scenderanno in campo esclusivamente con l’obiettivo di regalare una gioia al pubblico e di prendersi un altro scalpo di lusso dopo le vittorie di qualità contro Cina, Serbia e Olanda.

Cristina Chirichella e compagne proveranno a battere le quotatissime verdeoro già invece certe della qualificazione agli atti conclusivi della manifestazione. Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Italia-Brasile, match valido per la Nations League 2018 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, in diretta streaming su Rai Play e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

GIOVEDI’ 14 GIUGNO:

20.00 Italia vs Brasile

ITALIA-BRASILE: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Italia-Brasile sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e in diretta streaming su RaiPlay.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













(foto FIVB)