Volley femminile, Nations League 2018: l’Italia balla la samba, travolto il Brasile tra muri e aces! Egonu gioca da schiacciatrice

L’Italia chiude in bellezza la propria avventura nella Nations League 2018 di volley femminile e sconfigge il Brasile per 3-2 (22-25; 25-20; 17-25; 25-19; 15-12) al PalaSele di Eboli. Le azzurre conquistano l’ottava vittoria consecutiva (la decima complessiva) nel prestigioso torneo internazionale ma purtroppo non riescono a qualificarsi alla Final Six: la nostra Nazionale paga a caro prezzo gli stop contro Polonia e Giappone a inizio manifestazione ma il gioco espresso nelle ultime tre settimane è stato semplicemente travolgente con i successi di lusso contro corazzate come Cina, Olanda, Serbia e Brasile.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti mancano l’appuntamento con gli atti conclusivi di Nanjing (a cui invece le verdeoro erano già ammesse insieme alla Cina organizzatrice, USA, Serbia, Olanda e Turchia) ma possiamo ritenerci ampiamente soddisfatti sotto il profilo tecnico per l’intensità di un sestetto di assoluto spessore tecnico. L’Italia si candida a un ruolo da protagonista ai Mondiali in programma a ottobre in Giappone, possiamo davvero essere la grande mina vagante.

Il trionfo odierno è arrivato in rimonta, dopo aver perso nettamente il terzo set. Mazzanti ha rivoltato la partita inserendo Paola Egonu di banda: il nostro opposto titolare ha ricoperto eccezionalmente il ruolo di schiacciatrice e ha dato la sterzata giusta alla partita. La 19enne ha preso il posto di una spentissima Camilla Mingardi, si è scatenata in difesa e in attacco con grande caparbietà (17 punti) e ha fatto la differenza insieme a Serena Ortolani, schierata fin dal primo pallone in posto 2 (20). Le azzurre hanno messo il turbo al servizio (10 aces) e a muro (18 stampatone!), dirette da una positiva Ofelia Malinov (4 muri), sorrette dal libero Monica De Gennaro e ben sostenute dalle centrali Anna Danesi (7 muri e 4 aces per 15 punti complessivi) e Cristina Chirichella (13 punti, 3 muri), tanta sostanza da parte dell’altra schiacciatrice Lucia Bosetti (9). Al Brasile non è bastata Monique (16), bene le centrali Ana Beatriz (12 punti, 5 muri) e Adenizia (11, 4), 11 marcature anche per la schiacciatrice Amanda.













(foto FIVB)