Volley femminile, Nations League 2018: Italia, per vincere ancora. Le azzurre sfidano il Belgio, un miracolo per la Final Six

L’Italia spera ancora nella qualificazione alla Final Six della Nations Legue 2018 di volley femminile ma ora servirebbe davvero un miracolo sportivo per accedere agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre devono infatti sperare in un doppio passo falso di Olanda e/o Turchia contro Cina e Germania, ipotesi remota visto che le Campionesse Olimpiche giocano con la formazione B e che le tedesche non sono irresistibili.

Le ragazze del CT Davide Mazzanti devono comunque onorare l’impegno fino al termine e questa sera (ore 20.00) affronteranno il Belgio al PalaSele di Eboli (Salerno): dopo aver surclassato la piccola Thailandia, la nostra Nazionale partirà ancora con tutti i favori del pronostico contro le Yellow Tigers, ieri travolte dal Brasile e capaci di vincere solo tre incontri in tutta la manifestazione. Cristina Chirichella e compagne non vogliono lasciare nulla di intentato e puntano a rimare in corsa fino all’ultimo momento, dunque bisogna imporsi a tutti i costi contro le fiamminghe.

L’ultimo precedente è dolcissimo: un anno fa le azzurre trionfarono in trasferta qualificandosi ai Mondiali con grandissima autorevolezza. Ed è proprio con il mirino puntato verso la rassegna iridata che bisogna giocare queste ultime partite in Nations League: per affinare gli automatismi, per perfezionare il gioco, per trovare il giusto affiatamento con l’obiettivo di essere competitivi in Giappone tra poco più di tre mesi. Questa sera non ci sarà nemmeno la grande stella Van Hecke, il gioco verterà sulla buona Britt Herbots ma il Belgio è assolutamente alla portata di questa Italia che si affiderà alle bombe di Paola Egonu, alla sempre più esplosiva Elena Pietrini, alla solidità di Lucia Bosetti, alla regia di Ofelia Malinov, ai muri della capitana e di Anna Danesi, alle difese di Monica De Gennaro.













(foto FIVB)