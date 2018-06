Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: l’Italia di Nicoletti, Mingardi e Degradi vuole l’oro!

L’Italia punta alla medaglia d’oro nel torneo di volley femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018, in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico, l’obiettivo non può che essere il gradino più alto del podio ma attenzione a non sottovalutare compagini preparate come la Turchia. Le ragazze di Massimo Bellano incominceranno la propria avventura nel girone contro Grecia e Cipro, due avversarie assolutamente alla portata sulla strada che conduce verso i quarti di finale dove anche la Croazia andrà tenuta in considerazione mentre Francia, Spagna e altre squadre non sembrano poter ricoprire un ruolo da protagoniste.

Potremo contare sull’opposto Anna Nicoletti (eccellente a Conegliano come sostituta di Fabris), sulle schiacciatrici Camilla Mingardi (esplosa a Modena) e Alice Degradi (ottima a Legnano nonostante la retrocessione sul campo), sulle forti centrali Beatrice Berti e Alexandra Botezat (già viste titolari a Busto Arsizio), sulla palleggiatrice Isabella Di Iulio e sul libero Ilaria Spirito: una formazione di assoluto livello con tanta esperienza in Serie A1, in grado di partire con i favori del pronostico per la conquista della medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo.













(foto FIVB)