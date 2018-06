Volley femminile, Giochi del Mediterraneo 2018: la terza giornata di gare, tutti i risultati

E’ giunta al termine anche la terza giornata del torneo di Volley femminile dei Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018. Anche oggi, proprio com’è accaduto ieri, l’Italia non è scesa in campo. Dopo la prima sconfitta con la Grecia di venerdì 22, le ragazze torneranno a giocare domani alle 11.00 contro Cipro, match essenziale per il proseguo del percorso della squadra di Massimo Bellano.

Fase di riposo per tutte le squadre in girone con la compagine tricolore, nelle altre pool invece vediamo Albania e Portogallo cedere rispettivamente a Francia e Slovenia con il risultato di 3-0. Infine la Turchia sconfigge la Spagna per 3-1.

PROSSIMA PARTITA: ITALIA-Cipro ore 11.00, Lunedì 25.

