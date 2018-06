Volley, cambia il regolamento! Eliminate le palette per la sostituzione, via libera ai numeri di maglia fino al 99

Piccola rivoluzione nel regolamento della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Per il momento le novità verranno applicate solo entro i nostri confini ma chissà che in futuro non vengano adottate anche in ambito internazionale.

I cambi dei giocatori non saranno più effettuati con le palette, definitivamente abolite. Sarà tutto informatizzato, con l’utilizzo dei tablet: la panchina potrà chiedere il cambio digitando sul dispositivo elettronico il numero di maglia degli atleti interessati, l’arbitro verrà informato automaticamente e darà il via libera alla sostituzione.

Altra rivoluzione riguarderà la numerazione delle maglie che non sarà più limitata tra 1 e 18. I giocatori potranno scegliere dal n. 1 al 99, come accade negli altri sport di squadra. La SuperLega avrà anche il terzo arbitro: sarà seduto a fianco della postazione video check, valuterà l’esito della moviola in campo e lo comunicherà alla coppia titolare.