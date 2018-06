Vincenzo Nibali verso il Tour de France: allenamenti dietro lo scooter per i cambi di ritmo in salita

Inizio di “Operazione Tour de France 2018” non del tutto convincente per Vincenzo Nibali: i risultati, ma soprattutto le prestazioni, al recente Giro del Delfinato non hanno entusiasmato né i tifosi dello Squalo, né gli addetti ai lavori. Il vincitore della Milano-Sanremo con il suo staff continuano però a predicare calma: tutto secondo i piani, si arriverà alla Grande Boucle con la condizione ideale.

L’avvicinamento, ora che mancano poco più di tre settimane, entra nel vivo: ancora tantissimi chilometri da mettere nelle gambe prima delle partecipazioni ad Adriatica Ionica Race e al campionato italiano. Gli allenamenti con l’allenatore Paolo Slongo stanno sempre più intensificandosi, con il dietro scooter che diventa fondamentale per i cambi di ritmo in salita: al Passo San Pellegrino, a 1.918 metri di quota, il siciliano prova il metodo già sperimentato nel 2014, con un po’ di scaramanzia. Anche quell’anno c’erano i Mondiali che iniziavano a giugno, il luogo di ritrovo era anche quella volta il Rifugio Flora Alpina. Quattro anni fa tutti ricorderanno com’è andata a finire, con il trionfo in giallo dello Squalo.













Foto: Pier Colombo