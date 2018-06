VIDEO Panama-Tunisia 1-2, gli highlights: vittoria in rimonta per le Aquile di Cartagine

E’ la Tunisia a prevalere nella sfida per “l’onore” del gruppo G dei Mondiali 2018 di calcio contro Panama. Entrambe sconfitte da Inghilterra e Belgio nei match precedenti, questa sera, alla Mordovia Arena, era in palio la prima vittoria delle rappresentative in una fase finale iridata. Ebbene, sono state le Aquile di Cartagine a prevalere 2-1. Riviviamo le azioni salienti del match.

CLICCA QUI PER GUARDARE GLI HIGHLIGHTS DI PANAMA-TUNISIA 1-2













giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Maxisport / Shutterstock.com