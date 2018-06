L’Iran ha sconfitto il Marocco per 1-0 ai Mondiali 2018 di calcio. I persiani si sono imposti grazie a un autogol al 94′, in pieno recupero. Una beffa per i Leoni dell’Atlante che erano riusciti a rimanere in partita fino all’ultimo. Di seguito il VIDEO con gli highlights di Marocco-Iran.













Foto: Shutterstock.com