VIDEO Marc Marquez cade in gara al Mugello! Scivolone clamoroso nel GP d’Italia

Marc Marquez è caduto in gara! Evento più unico che raro per il Campione del Mondo che non scivola mai quando conta ma oggi non è riuscito a tenere su la sua moto. Nelle prime battute del GP d’Italia 2018 al Mugello, lo spagnolo ha perso il suo bolide in curva, ha cercato un numero per non cadere, ha provato una manovra al limite dell’impossibile ma poi è incappato nella ghiaia. Addio sogni di gloria per i piazzamenti che contano. Di seguito il VIDEO della caduta di Marc Marquez al Mugello.













