VIDEO Iran-Spagna, gli highlights della partita: riviviamo le immagini del successo iberico contro i coriacei iberici

Un tocco fortunoso di Diego Costa (al terzo centro a Russia 2018) e il muro difensivo eretto dall’Iran che ha funzionato per tutto il primo tempo e per gran parte della ripresa è crollato. Se non è catenaccio, quello studiato da Queiroz per fermare la fantasia iberica, poco ci manca e serve un’invenzione (arrivata comunque al termine di dieci minuti di grandissima pressione) alla Spagna per conquistare un successo meritato ma non del tutto limpido, soprattutto per qualche distrazione difensiva che toglie sicurezza alla squadra. Tre punti importanti nel secondo incontro della rassegna iridata, comunque, per le Furie Rosse che proiettano gli uomini di Fernando Hierro in vetta al raggruppamento B insieme al Portogallo. Riviviamo le immagini del confronto.

IL VIDEO DI SPAGNA-IRAN 1-0













giandomenico.tiseo@oasport.it

Foto: AGIF / Shutterstock.com