VIDEO GP Austria 2018, Sebastian Vettel ostruisce Sainz in qualifica: penalizzato di tre posizioni! Sesto in griglia di partenza

Sebastian Vettel è stato penalizzato per aver ostruito Carlos Sainz durante le Q2 delle qualifiche del GP di Austria 2018. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza piazza in pista ma i commissari hanno deciso di retrocederlo in sesta posizione sulla griglia di partenza: domani il tedesco sarà chiamato a una rimonta importante. Di seguito il VIDEO con il controverso episodio che ha visto protagonisti Vettel e Sainz.

BREAKING: Sebastian Vettel will serve a three-place grid penalty at Sunday's #AustrianGP This incident with Carlos Sainz has been reviewed by the Stewards #F1 pic.twitter.com/vOUchcBB68 — Formula 1 (@F1) June 30, 2018













FOTOCATTAGNI