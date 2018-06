F1, GP Austria 2018: Sebastian Vettel penalizzato! Ha ostacolato Sainz, scatterà sesto. La nuova griglia di partenza

Sebastian Vettel è stato penalizzato per aver ostacolato Carlos Sainz durante la Q2 delle qualifiche del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari aveva conquistato la terza piazza sulla griglia di partenza ma i commissari hanno deciso di punirlo retrocedendolo di tre posizioni. Dunque il tedesco domani scatterà dalla sesta posizione, chiamato a una clamorosa rimonta nei confronti delle due Mercedes con Valtteri Bottas in pole position affiancato da Lewis Hamilton.

Il teutonico si ritroverà dunque dietro anche a Kimi Raikkonen (promosso in terza posizione), Max Verstappen e Romain Grosjean: servirà una partenza a razzo e anche una bella strategia da parte del team per risalire la china. Sebastian procedeva lentamente in curva 1, Sainz è stato costretto a uscire dalla pista per evitare il tamponamento (comunque aveva strappato il pass per la Q3).

