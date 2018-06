VIDEO Golf, US Open 2018: gli highlights del terzo giro. Show di Daniel Berger e Tony Finau. Phil Mickelson fa discutere

Il terzo giro dello US Open ha stravolto gli equilibri, già di per sé sottilissimi, della classifica. Dustin Johnson è stato ripreso in vetta ed a guidare il torneo sono in quattro, tutti sopra il par, a +3. Uno score che la dice lunga su un percorso difficile e già criticato da molti giocatori. Johnson ha girato in 77 colpi, con un unico birdie alla 11, perdendo la leadership solitaria proprio all’ultima buca.

It's getting intense out at Shinnecock Hills. Here are some late afternoon highlights as the leaders make the turn. #USOpen pic.twitter.com/Q6486MTilw — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) June 16, 2018

Uno dei due protagonisti di giornata è stato Daniel Berger, che grazie al 66 di oggi è balzato in testa insieme a Johnson.

We have our first mover on Moving Day: @DanielBerger59 posted a 4-under 66 before Phil did a thing that we're still trying to figure out. #USOpen pic.twitter.com/qGuOe5x5aC — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) June 16, 2018

Il 66 di Berger è stato replicato da Tony Finau: i due hanno cominciato la giornata a 11 colpi da Johnson, mentre domani giocheranno insieme nell’ultimo match del torneo.

Anche Brooks Koepka è in vetta, deciso a riconfermare il titolo vinto lo scorso anno.

This guy knows a thing or two about how to stay on top of the leader board during golf's ultimate test. Take it away, @BKoepka. #USOpen pic.twitter.com/mdylvEK7zg — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) June 16, 2018

Un altro protagonista di giornata, ma in negativo, è stato Phil Mickelson, che alla buca 13 ha visto la palla allontanarsi in discesa dopo un putt lungo e ha così deciso di raggiungerla e colpirla mentre era ancora in movimento. Il gesto è stato volontario (e ciò potrebbe costargli la squalifica), per stessa ammissione del giocatore, che ha confessato di aver preferito i due colpi di penalità piuttosto che continuare a giocare ed ottenere uno score più alto (ha chiuso la buca in 10 colpi).

A remarkable sequence on Hole 13, where Phil Mickelson was assessed a two-stroke penalty for hitting a moving ball and ended up making a 10 on the hole. pic.twitter.com/kx6ieYiOGR — U.S. Open (USGA) (@usopengolf) June 16, 2018













