VIDEO Golf, US Open 2018: gli highlights del secondo giro. Dustin Johnson in controllo, risale Tommy Fleetwood

La seconda giornata dello US Open ha visto la fuga di Dustin Johnson, al comando in solitaria con lo score di -4. Il numero uno del mondo ha infatti quattro colpi di margine sulla concorrenza, issandosi ancor di più a candidato principale per la vittoria in vista del fine settimana. Ma il percorso dello Shinnecock Hills Golf Course può riservare altre incredibili sorprese. Qui vediamo uno dei quattro birdie realizzati da DJ:

Uno dei migliori score di giornata, 66, appartiene a Tommy Fleetwood, che dopo il quarto posto dello scorso anno è in piena corsa per il titolo anche in questa edizione.

A 66 means the round of the day so far for @TommyFleetwood1. T46 ➡️ T4#LiveUnderParpic.twitter.com/oKDxkySgjQ — PGA TOUR (@PGATOUR) June 15, 2018

Bella rimonta di Rickie Fowler, ora decimo a +1. Qui vediamo il suo putt per il birdie alla 7.

A Jordan Spieth non sono bastati quattro birdie consecutivi tra la 13 e la 16: fatali sono stati i due colpi persi nelle ultime due buche.

.@JordanSpieth just keeps making putts. This one for FOUR birdies in a row …#LiveUnderPar pic.twitter.com/Y2vehpXirg — PGA TOUR (@PGATOUR) June 15, 2018

Anche Tiger Woods ha mancato il taglio, con +10, nonostante una bella chiusura con il birdie alla 18.

A strong finish by @TigerWoods. Now it's a waiting game to see if he makes the weekend. pic.twitter.com/kROY8DGMTp — PGA TOUR (@PGATOUR) June 15, 2018













Foto: profilo Twitter PGA Tour