Coutinho ha salvato il Brasile in pieno recupero ai Mondiali 2018. Dopo aver dominato l’intera partita contro il Costa Rica, i verdeoro erano ancora sullo 0-0 al 90′ allora è servito un colpo di genio per sbloccare il risultato al 91′. I sudamericani vincono e ipotecano la qualificazione ai quarti di finale. Di seguito il VIDEO del gol di Coutinho in Brasile-Costa Rica 2-0 (la seconda rete è arrivata per mano di Neymar allo scadere).

Foto: alizada studios shutterstock