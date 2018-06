VIDEO Christian Cueva sbaglia il rigore in Perù-Danimarca! Aladino calcia in curva

Christian Cueva ha sbagliato il rigore che era stato concesso nel recupero del primo tempo di Perù-Danimarca, match valido per i Mondiali 2018. Il ribattezzato Aladino ha calciato in curva dopo una rincorsa rivedibile e così non è riuscito a sbloccare la partita (0-0 all’intervallo). Di seguito il VIDEO del rigore sbagliato da Christian Cueva in Perù-Danimarca.













Foto: lev radin / Shutterstock.com