Vela, Giochi del Mediterraneo 2018: Mattia Camboni fa doppietta e balza in testa! Bene anche le ragazze dell’RS:X

Proseguono le regate di vela ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona. Oggi è scesa in acqua la classe RS:X, allineando il proprio programma di regate a quello delle classi Laser, protagoniste ieri. Domani, invece, tutti in gara, per l’ultima giornata di qualificazioni prima delle Medal Race di sabato.

Il protagonista del mercoledì di Tarragona è stato Mattia Camboni, che ha fatto doppietta oggi, balzando in testa alla classifica. Due affermazioni importanti per il 21enne azzurro, che ha così raggiunto un totale di 13 punti, guardando tutti dall’alto verso il basso. Ma è stata una giornata a forti tinte azzurre per i ragazzi dell’RS:X perché Matteo Evangelisti ha trovato due ottimi secondi posti, validi per salire al secondo posto in classifica generale, a sole 3 lunghezze dal compagno. Alle loro spalle, però, preme il favorito, il francese Louis Giard, a 18 punti dopo il parziale di 5-4.

Giornata più che positiva anche per le ragazze. Anche loro hanno fatto doppietta, ma “solo” nella seconda regata, vinta da Veronica Fanciulli davanti a Flavia Tartaglini. La classe ’94 era reduce da un ottimo secondo posto nella prima regata, in cui la romana ha fatto un po’ più di fatica, piazzandosi settima. In classifica generale comanda sempre la spagnola Blanca Maria Manchon Dominguez, ora a 15 dopo una vittoria e un quarto posto di giornata, seguita dalla francese Lucie Belbeoch a 18 (6-3) e da Tartaglini a 21. Fanciulli è invece quinta a 28. La lotta è apertissima.











CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI VELA

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: CP DC Press / Shutterstock.com