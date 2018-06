Valtteri Bottas, GP Austria 2018: “Ho più fame di tutti e voglio vincere! Bellissima pole position”

Valtteri Bottas ha conquistato la pole position del GP di Austria 2018, nona tappa del Mondiale F1. Il finlandese della Mercedes ha sorpreso tutti e ha fatto saltare il banco, beffando il favorito compagno di squadra Lewis Hamilton.

Ora lo scandinavo punta a conquistare una storica vittoria al Red Bull Ring e l’entusiasmo è alle stelle dopo questo risultato come è parso nelle dichiarazioni rilasciate al termine delle qualifiche: “Durante tutto il weekend abbiamo fatto dei progressi con il setup. Ci sono questi sviluppi che bisognava bilanciare e ci siamo riusciti, ho trovato qualche millesimo in più e fatto un bel giro. Per la gara spero di partire veramente bene, non avere problemi alla prima curva e puntare al GP: sono quello con più fame di tutti sulla griglia e voglio vincere“.













FOTOCATTAGNI