Valentino Rossi, GP Olanda 2018: “La vittoria di Assen? Bei ricordi. Qui sempre competitivi, non sai cosa può succedere…”

L’ultimo successo della Yamaha nel Mondiale MotoGP risale a un anno fa quando Valentino Rossi riuscì a trionfare ad Assen con una delle sue proverbiali prestazioni. Il Dottore si impose con grande autorevolezza all’Università del motociclismo, uno dei suoi tracciati preferiti dove ha sempre fatto la differenza mettendo in pista tutta la sua classe.

Alla vigilia del GP di Olanda 2018, il centauro di Tavullia si trova secondo in classifica generale con 27 punti di distacco da Marc Marquez e prova ad analizzare la situazione: “Pensare alla vittoria dell’anno scorso ad Assen ti dà emozioni contrastanti: da un lato significa che è passato molto tempo da quando io e la Yamaha abbiamo vinto una gara, quindi dobbiamo lavorare duramente per recuperare, ma d’altra parte sono contento perché Assen è una pista fantastica. Di solito siamo molto competitivi su questo circuito, ma dobbiamo verificare quali saranno le condizioni meteo e la situazione globale, perché lì non sai mai cosa potrebbe accadere“.

Il compagno di squadra Maverick Vinales non si tira indietro: “Mi piace l’idea di correre ad Assen, ci arriviamo in una buona situazione di classifica anche se siamo solo a metà stagione e dobbiamo migliorare. L’ultimo test al Montmelò è stato molto positivo per noi, abbiamo trovato un buon feeling con la moto e credo che qui potremo essere veloci mi sento motivato e concentrato“.













FOTOCATTAGNI