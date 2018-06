Valentino Rossi, GP Olanda 2018: “Ho un buon feeling, ma posso ancora migliorare in alcuni aspetti”

Sorride Valentino Rossi, dopo uno dei venerdì migliori della sua intera stagione. Le due prime sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda hanno messo in mostra una Yamaha decisamente performante e, anche il nove volte campione del mondo, ha saputo issarsi nelle prime posizioni della classifica senza aver bisogno di forzare troppo. Anche le sue parole, infatti, vanno in questa direzione. “Sono abbastanza contento del mio tempo perchè alla fine abbiamo montato tutti la Soft per il time attack, tranne Marc Marquez, e ho concluso al quarto posto. Come si è visto siamo tutti molto vicini – analizza il “Dottore” ai microfoni di SkySport – La giornata nel complesso è stata buona perchè ho avuto, sin da subito, un buon feeling con la moto. Su questa pista la Yamaha va piuttosto bene e, soprattutto, le gomme lavorano nella giusta maniera. Ovviamente c’è ancora tanto da lavorare, devo migliorare ancora qualcosa in staccata ed in entrata di curva e poi, su tutto, ci sarà da scegliere la gomma sia all’anteriore che al posteriore”.

Ultima battuta riguardante il futuro. Nella prossima stagione, a quanto pare, la casa di Iwata dovrebbe proporre un nuovo team con due piloti (sembra Dani Pedrosa e Franco Morbidelli) a marchio Petronas. Per Valentino Rossi si tratta di una novità che potrebbe aiutare anche il team ufficiale. “Questo nuovo team sarà positivo per la Yamaha perchè sarà una nuova squadra ma di alto livello e, a quanto pare, con due piloti di livello. Se, come sembra, uno di questi dovesse essere Franco Morbidelli, sarei davvero contento per lui perchè sono convinto che con la M1 potrà fare grandi cose”.

