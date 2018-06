Valentino Rossi, GP Catalogna 2018: “Ottimo feeling con la pista, sono lì. Lorenzo per il Mondiale? Stupido non considerarlo”

Valentino Rossi sembra essere soddisfatto dopo la prima giornata di prove libere valide per il GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha firmato il miglior tempo nella prima sessione, poi nella seconda ha preferito testare le varie mescole a disposizione in vista della gara dove potrebbe essere uno dei favoriti per il podio.

Il centauro di Tavullia analizza così la sua situazione come riporta it.motorsport.com: “Il feeling è buono perché la pista comunque è bella con questo asfalto, ma come sempre ci sono molte moto e molti piloti che sono veloci sia sul giro secco che a livello di passo. Mi sembra comunque di essere lì, quindi è un buon inizio. Oggi pomeriggio ci siamo concentrati di più sulla scelta delle gomme perché è veramente la cosa più difficile, perché ci sono diverse opzioni sia davanti che dietro che possono fare tutta la gara. Bisognerà essere bravi a capire quale sarà la migliore per la nostra moto. Far lavorare bene le gomme e non stressarle è la chiave per andare forte in gara, quindi stiamo provando davvero di tutto per riuscirci“.

Il 39enne parla anche dell’ottimo momento di forma che sta attraversando Jorge Lorenzo: “Togliere Lorenzo dalla lotta per il campionato sarebbe stupido, anche perché tra me e Marquez ci sono una ventina di punti, ma poi la lotta per il secondo posto è serratissima. Al Mugello è stato molto bravo e potrebbe essere la svolta del suo campionato, perché anche qui mi sembra quello che va un po’ di più. Quando Lorenzo è in forma e si trova molto bene con la moto, è molto forte, quindi è da tenere d’occhio“.













FOTOCATTAGNI