Valentino Rossi, GP Catalogna 2018: “La pista è adatta alla Yamaha. Dobbiamo fare punti”

Valentino Rossi arriva all’appuntamento in Catalogna, settimo del Mondiale 2018 di MotoGP, fiducioso e conscio delle proprie possibilità. Reduce dal terzo posto del round del Mugello (Italia), il campione di Tavullia si presenta ai nastri di partenza di un weekend che è sempre stato particolarmente gradito (10 vittorie, 7 nella classe regina).

“Negli ultimi test a Montmeló abbiamo trovato qualcosa…Ci conto, credo che il potenziale della nostra moto sia superiore rispetto all’Italia. La pista è stata riasfaltata e questo è un vantaggio per la Yamaha. Abbiamo sofferto su alcuni tracciati, ma dobbiamo tenere duro, non mollare niente e fare punti“, ha dichiarato Il “46” (fonte gazzetta.it). Il “Dottore”, secondo in graduatoria a 23 punti da Marc Marquez, vorrebbe confermarsi sul podio per dare continuità ai propri risultati, in attesa di sviluppi sulla moto che possano colmare il gap con Honda e Ducati.













