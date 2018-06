Valentino Rossi, GP Catalogna 2018: “La pista dovrebbe adattarsi alla Yamaha. Lorenzo in Honda? Una sorpresa”

Valentino Rossi guarda con fiducia al prossimo round del Mondiale 2018 di MotoGP, in Catalogna. Sul tracciato del Montmeló, il campione di Tavullia ha vinto in dieci occasioni in carriera e si augura di essere veloce, forte del risultato conseguito al Mugello (terzo posto).

“Negli ultimi anni ho avuto risultati molto diversi a Barcellona: l’anno scorso ho faticato tantissimo, non me l’aspettavo vista la vittoria del 2016 – le prime parole del “46” nella conferenza stampa di rito del GP catalano – La pista è cambiata parecchio, c’è un nuovo asfalto, meno sconnessioni, c’è più aderenza, questo sulla carta può aiutarci”.

Sul passaggio di Jorge Lorenzo in Honda, dal 2019, il parere del nove volte campione del mondo è molto chiaro: “Mi ha sorpreso la notizia, non avevo sentito nessuna voce al riguardo, sono stati bravi a mantenere il segreto, non mi aspettavo l’interruzione del rapporto con Pedrosa“, ha aggiunto Rossi.













