Valentino Rossi, GP Catalogna 2018: “La Michelin ha sbagliato le gomme! Ho fatto un errore, difficile puntare al podio”

Valentino Rossi scatterà in settima posizione in occasione del GP di Catalogna 2018, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha faticato nelle qualifiche del Montmelò e non è riuscito a rispettare le attese della vigilia che lo volevano in lotta per la pole position. Il centauro di Tavullia ha ammesso però di aver commesso un errore che gli ha impedito di scattare più avanti: “Non sono molto contento perché sarei potuto partire in seconda fila, che era il mio obiettivo. Stavo facendo un buon giro, ma ho sbagliato alla curva 10. Ho frenato tre metri dopo e non sono riuscito a fermarmi, quindi sono andato lungo. Poi ci ho riprovato, ma la gomma stava già iniziato a scivolare, quindi non è bastato“.

Il 39enne non sembra essere ottimista in vista della gara: “Potevo giocarmela meglio, ma il nostro passo non è male, anche se mi sembra che le Ducati e Marquez siano un pochino più veloci, quindi sarà dura lottare per il podio, però ci proveremo“.

Valentino ha poi attaccato le Michelin per la scelta delle gomme: “Il problema è stata la scelta, perché siamo venuti qui a provare con l’asfalto nuovo e si poteva fare meglio. Io sinceramente glielo avevo già detto che la morbida era troppo morbida e la media era troppo dura. C’era una gomma nel mezzo che si poteva portare, ma per qualche ragione non l’hanno portata. Però io non so chi sceglie le gomme e perché. Secondo me la Michelin sta lavorando molto bene, perché comunque le gomme sono migliorate, ma devo dire che nelle ultime due gare hanno sbagliato la scelta delle gomme davanti“.

Dichiarazioni da it.motorsport.com













