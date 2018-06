Uruguay-Russia, Mondiali 2018: orario d’inizio e come vederla in tv

Fuori i secondi: a Samara non ci sarà spazio per le repliche. Oggi alle ore 16.00 Uruguay e Russia si giocheranno il primo posto nel Girone A ai Mondiali di calcio: grazie alla goleada della prima giornata, i padroni di casa potranno anche pareggiare per raggiungere l’obiettivo.

Le due squadre infatti sono già qualificate: si affrontano due formazioni che non hanno mai preso gol su azione. L’Uruguay ha mantenuto la porta inviolata, vincendo entrambi gli incontri disputati per 1-0, mentre i russi hanno subito gol soltanto per opera di Salah, dal dischetto.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Lunedì 25 giugno ore 16.00

Uruguay-Russia

diretta tv su Italia 1

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: alizada studios shutterstock

robertosantangelo@oasport.it