Uruguay-Portogallo, Mondiali 2018: data, programma e orario. Su che canale vedere in tv l’ottavo di finale

Archiviata la prima fase, via all’eliminazione diretta: l’Uruguay ha vinto il Girone A dei Mondiali di calcio di Russia 2018. I sudamericani dopo aver superato per 1-0 Egitto ed Arabia Saudita, hanno battuto per 3-0 i padroni di casa, e si presentano alla seconda fase senza aver subito neppure un gol nei primi 270′.

L’avversaria uscita dal Girone B è il Portogallo, che ha chiuso al secondo posto per un minor numero di gol segnati rispetto alla Spagna: i lusitani hanno pareggiato 3-3 proprio con gli iberici, prima di battere 1-0 il Marocco ed impattare per 1-1 contro l’Iran, dicendo addio al primato nei minuti finali.

La sfida si giocherà a Sochi domani, sabato 30 giugno alle ore 20.00, e sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, mentre in streaming sarà visibile su Premium Play. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale della sfida con pagelle live. Di seguito il programma completo del match.

Sabato 30 giugno ore 20.00 – Sochi

Uruguay-Portogallo

diretta tv su Canale 5

diretta streaming su Premium Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it