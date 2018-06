Uruguay-Portogallo, le probabili formazioni degli ottavi di finale, Mondiali 2018: Cavani contro Ronaldo, ma non ci sono solo loro

Forse la definizione migliore di Uruguay-Portogallo, secondo ottavo di finale dei Mondiali 2018 in programma stasera a Sochi l’ha data Tabarez in conferenza stampa: “Cristiano Ronaldo è nell’elite degli attaccanti nel mondo, ma non credo che giocheremo solo contro di lui. La partita deve essere pianificata su tutti gli avversari considerando quella che è l’importanza che ogni singolo giocatore riveste nell’espressione collettiva. Cristiano è il leader della squadra, ma non c’è solo lui.”

In effetti, c’è un messaggio che sta passando: il Portogallo è Cristiano Ronaldo, l’Uruguay, di riflesso, è Cavani. Non è proprio così, perché i lusitani hanno ritrovato anche Quaresma e, in ogni caso, preparano una formazione solida per l’appuntamento con l’eliminazione diretta. Dall’altra parte, l’Uruguay ha un complesso di giocatori che può sia difendere bene che far male in qualunque modo, ma in particolare coi calci da fermo. La statistica in merito parla da sé: tutti i gol uruguaiani sono giunti su palle inattive.

Di seguito le probabili formazioni dell’incontro che, domani alle ore 20, designerà la seconda qualificata per i quarti di finale di Russia 2018:

Uruguay: Muslera; Caceres, Godin, Gimenez; Laxalt, Vecino, Torreira, Bentancur, Nandez; Cavani, Suarez. CT: Tabarez.

Portogallo: Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Quaresma, Carvalho, Adrien Silva, Joao Mario; Guedes, Cristiano Ronaldo. CT: Santos.

Foto: Agif / Shutterstock.com