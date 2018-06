Uruguay-Francia, quarti di finale Mondiali 2018: data, programma, orario e tv

Francia e Uruguay si affronteranno nel primo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. I transalpini hanno surclassato l’Argentina, i sudamericani si sono imposti sul Portogallo: entrambe le squadre avevano vinto i rispettivi gironi e hanno confermato i pronostici della vigilia eliminando le corazzate guidate da Leo Messi e Cristiano Ronaldo. Venerdì 6 giugno i Galletti e la Celeste daranno vita a una sfida stellare che vale il pass per la semifinale e un ulteriore passo verso l’atto conclusivo di Mosca.

Da una parte Suarez e Cavani trascineranno l’Uruguay, dall’altra fenomeni come Mbappè, Pogba, Griezmann che proveranno a regalare una gioia a tutta la Francia. Divertimento assicurato, partita aperta a qualsiasi epilogo, potrà succedere davvero di tutto ma sicuramente ci sarà da divertirsi vista la qualità tecnica di entrambe le formazioni.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Francia-Uruguay, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 GIUGNO:

16.00 Uruguay-Francia

URUGUAY-FRANCIA: DOVE VEDERE IL QUARTO DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Uruguay-Francia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vlad1988 Shutterstock.com