Uruguay-Arabia Saudita, Mondiali 2018: le probabili formazioni. Cavani e Suarez per blindare la qualificazione, i sauditi si affidano ad Al-Sahlavi in attacco

La seconda giornata del gruppo A dei Mondiali 2018 si conclude con l’incontro tra Uruguay ed Arabia Saudita, che potrebbe emettere due verdetti fondamentali per le sorti del girone. La Celeste infatti, reduce dalla vittoria in extremis sull’Egitto all’esordio, può staccare il biglietto per gli ottavi di finale in caso di vittoria nella partita odierna, e così facendo si qualificherebbe anche la Russia. Sauditi costretti quantomeno a non perdere per tenere viva la speranza di raccogliere all’ultima giornata una clamorosa qualificazione.

Il Ct uruguagio Tabarez non dovrebbe risparmiare le sue stelle Cavani e Suarez, che si confermano la coppia d’attacco titolare. Gli unici cambi rispetto all’undici schierato all’esordio dovrebbero riguardare gli esterni di centrocampo, infatti Sanchez e Rodriguez dovrebbero sostituire dal primo minuto De Arrascaeta e Nandez. Per il resto tutto confermato con Muslera in mezzo ai pali, Godin e Gimenez centrali difensivi, Caceres e Varela sulle fasce e la coppia “italiana” Vecino-Betancur in mezzo al campo.

Il Ct dei sauditi Pizzi potrebbe effettuare qualche cambio rispetto alla partita inaugurale, dovrebbe schierare la squadra con un 4-4-2 composto da Al-Maiouf in porta, Alburayk ed Al-Shahrani esterni bassi, Os. Hawsawi e Om. Hawsawi in mezzo alla difesa, Otayf e Al-Jassam sulle fasce, Al-Faraj e Al-Dawsari davanti alla difesa, mentre la coppia d’attacco sarà formata da Al-Sahlawi ed Al-Shehri.

Di seguito le probabili formazioni di Uruguay-Arabia Saudita:

Uruguay (4-4-2): Muslera; Caceres, Godin, Gimenez, Varela; Sanchez, Vecino, Betancur, Rodriguez; Cavani, Suarez. All.: Tabarez

Arabia Saudita (4-4-2): Al-Maiouf; Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani; Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam; Al-Shehri, Al-Sahlawi. All.: Pizzi.













Foto: Dziurek / Shutterstock.com