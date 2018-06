Tour de France 2018, Thibaut Pinot non parteciperà: non recupera dal principio di polmonite

Thibaut Pinot non parteciperà al Tour de France 2018. Il ciclista della Groupama-FDJ non è riuscito a recuperare dal principio di polmonite che lo aveva costretto al ritiro all’ultima tappa del Giro d’Italia dopo essere stato in corsa per il podio. Il francese ha commentato così il forfait: “Sono risalito in bicicletta solo giovedì. L’ho fatto per schiarirmi le idee ma non so quando starò meglio“.

Il transalpino, che era salito sul podio della Grande Boucle nel 2014 (quando vinse Vincenzo Nibali), dovrebbe ora concentrarsi sulla Vuelta di Spagna e poi sul Mondiale di Innsbruck. La Groupama-FDJ ha così convocato il giovane David Gaudu.













(foto Valerio Origo)