Giro d’Italia under 23 2018: ancora un dominio colombiano. Tappa a Munoz, maglia rosa ad Osorio

Una scena già vista a questo Giro d’Italia under 23 2018: eravamo alla quarta tappa, con la doppietta colombiana al Passo Maniva. Stesso epilogo per quanto riguarda la frazione numero otto, con partenza da Levico Terme ed arrivo ad Asiago dopo 157,2 chilometri, con le salite verso Monte Grappa e Foza. A vincere è Cristian Camilo Munoz, davanti al connazionale Augusto Rubio, mentre Alejandro Osorio torna a vestirsi di Rosa, per un’apoteosi tutta colombiana.

Ci ha provato sul Grappa il francese Gaillard, ma la Colombia non ha lasciato scampo: il terzetto, soprattutto a Foza, ha fatto la differenza lanciandosi verso il traguardo, con il solo russo Vlasov che è riuscito a resistere ai sudamericani. Munoz ha beffato sul traguardo Rubio, con Vlasov terzo e Osorio nuova maglia rosa, strappata a Donovan. Ad inseguire Osorio in classifica generale c’è proprio Vlasov, distante solo 8” e pronto a lanciare l’attacco nei prossimi giorni.













Foto: Twitter Giro d’Italia under 23