Tour de France 2018, quando comincia? Le date di inizio e fine. Come vederlo in tv e streaming

Da sabato 7 a domenica 29 luglio si svolgerà la 105ma edizione del Tour de France. Quest’anno la Grande Boucle si preannuncia particolarmente spettacolare visto il percorso impegnativo con 21 tappe che offriranno scenari molti differenti, con cronometro, pavé e grandi tapponi di montagna su Alpi e Pirenei. Un evento attesissimo, che vedrà alla partenza i migliori corridori del mondo per conquistare l’ambita maglia gialla. Chris Froome proverà a riscrivere ulteriormente la storia con l’accoppiata Giro-Tour, nonché il quarto grande giro consecutivo. A sfidarlo troveremo in primis il nostro Vincenzo Nibali, pronto a ripetere l’impresa del 2014, poi Nairo Quintana, Romain Bardet, Richie Porte e molti altri.

Sarà possibile seguire il Tour de France 2018 in modo completo sia in tv che in streaming. In chiaro sarà come di consueto la Rai a trasmettere in diretta tutte le tappe, con le prime immagini su RaiSport e poi dalle 15.00 su Rai3, che seguirà i corridori fino al traguardo e a seguire ci sarà l’immancabile Processo alla Tappa, in cui verrà analizzato quanto successo in corsa. L’evento verrà seguito anche da Eurosport, che offrirà la diretta di tutte le tappe con approfondimenti prima e dopo la corsa. La diretta streaming sarà invece disponibile su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguire tutto il Tour de France anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale di tutte le tappe.

Clicca qui per scoprire il percorso e tutte le tappe con le stellette di difficoltà

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo