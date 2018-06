Tour de France 2018: programma, orari e tv. Rai 3 ed Eurosport le emittenti televisive

Il Tour de France 2018 prenderà il via sabato 7 luglio. L’edizione numero 105 della Grande Boucle sarà una delle più attese negli ultimi anni, sia per il percorso ricco di insidie che per la presenza di un gran numero di pretendenti per la conquista della maglia gialla e la premiazione sotto l’Arco di Trionfo. Andiamo dunque a scoprire come seguire in diretta la corsa a tappe più seguita nel panorama mondiale.

Rai 3 è il canale ufficiale per seguire gratis e in chiaro il Tour. In maniera analoga rispetto al Giro d’Italia, la programmazione nella terza rete televisiva italiana sarà suddivisa in tre parti: “Tour in diretta” (generalmente inizia tra le 14:30 e le 15) e “Tour all’arrivo” per seguire in diretta le immagini della corsa, a seguire il “Processo alla Tappa” per discutere sui temi caldi della Grande Boucle. Su RaiSport+HD verranno proiettati dal vivo i primi chilometri della tappa prima di lasciare spazio a Rai 3. Sarà inoltre possibile seguire sul sito RaiPlay la tappa integrale prevista in diretta senza costi aggiuntivi.

Anche Eurosport 1 ed Eurosport Player offrono una copertura al 100% del Tour de France. Sulla piattaforma per pc, tablet e smartphone sarà possibile seguire on demand nei giorni successivi ogni momento della frazione disputata nei giorni precedenti. Inoltre, spazio agli approfondimenti prima del via e dopo l’arrivo di ogni tappa, con il programma “Tour Extra” sul primo canale della rete televisiva privata.

Infine, potrete seguire in DIRETTA LIVE testuale su OA Sport ogni tappa, con la cronaca in tempo reale minuto per minuto per non perdersi davvero nulla della Grande Boucle.













Foto: Pier Colombo