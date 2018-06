Tour de France 2018, nessuna preoccupazione per Copeland: “Tutto secondo i piani per Vincenzo Nibali”

“Nessun campanello d’allarme. Vincenzo sta andando bene e tutto procede secondo i piani. Nibali è sereno e tranquillo, sa esattamente a che punto deve essere per essere pronto per il Tour” Brent Copeland, general manager della Bahrain-Merida si espone a VeloNews dopo le tante voci arrivate in questi giorni, in seguito alle prestazioni tutt’altro che positive di Vincenzo Nibali al recente Giro del Delfinato.

“Tutti si aspettano che lui sia con i primi perché sostanzialmente c’è sempre. ‘Alcuni che normalmente non ci dovrebbero essere ci sono, quindi perché lui non c’è?’, si chiedono. Ma c’è ancora molto tempo per lavorare e per entrare nella forma giusta per il Tour. Riguardo Vincenzo, tutto sta andando secondo i piani“.

Il sudafricano poi si espone chiaramente sull’obiettivo maglia gialla per la Grande Boucle: “Non è un segreto che Vincenzo punti al Tour e quando vai in una corsa con Nibali corri sempre per il podio o per vincere, non è certo un segreto”.













Foto: Valerio Origo