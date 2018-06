Tour de France 2018: i favoriti e le quote dei book-makers per le scommesse

Si avvicina l’inizio del Tour de France 2018, uno degli eventi sportivi più seguiti al mondo, che prenderà il via il prossimo 7 luglio. Andiamo a scoprire quali sono i favoriti per la vittoria finale, attraverso le quote dei book-makers per le scommesse.

Per quanto riguarda SNAI il favorito resta sempre Chris Froome: nonostante le fatiche del Giro d’Italia, il britannico va a caccia della clamorosa doppietta giallo-rosa e può riuscirci: la sua quota è di 3.25. Insegue l’ex compagno di squadra di Froome, ora passato alla BMC: Richie Porte. Tante sfortune per l’australiano nelle ultime stagioni, ora sembra aver raggiunto la maturità giusta per poter puntare al successo di Parigi. Subito dietro il grande rivale alla Grande Boucle degli ultimi anni per il capitano del Team Sky: Nairo Quintana. Lo scalatore della Movistar è pagato uno a 7.50: in salita può davvero fare la differenza. Alla stessa quota troviamo anche il nostro Vincenzo Nibali: difficile ripetere il miracolo del 2014, serve un’impresa come quella arrivata alla Milano-Sanremo. Quota a sorpresa? Quella di Egan Bernal, a 25: stessa squadra di Froome, ma gradi di secondo capitano per il colombiano.

VINCENTE Froome C. 3,25 Porte R. 4,75 Nibali V. 7,50 Quintana N. 7,50 Landa M. 7,50 Bardet R. 10,00 Thomas G. 12,00 Dumoulin T. 15,00 Roglic P. 25,00 Valverde A. 25,00 Bernal E. 25,00 Fuglsang J. 33,00 Uran R. 33,00 Yates A. 33,00 Martin D. 33,00 Aru F. 50,00 Mollema B. 50,00 Zakarin I. 50,00 Poels W. 75,00 Kruijswijk S. 75,00 Jungels B. 75,00 Van Garderen T. 100,00 Majka R. 100,00 Barguil W. 100,00 Keldermann W. 100,00 Latour P. 200,00 Konig L. 250,00 Kwiatkowski M. 250,00 Pozzovivo D. 350,00 Caruso D. 350,00 Altro 20,00













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Pier Colombo