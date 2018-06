Tiro con l’arco, Lucilla Boari la ROBIN HOOD del Mediterraneo! Trionfo netto in finale, fantastico oro!

Lucilla Boari ha compiuto un’impresa straordinaria e ha vinto una meritatissima medaglia d’oro nella competizione individuale di tiro con l’arco femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna).

La 21enne nativa di Mantova si è sbarazzata della temibile spagnola Monica Galisteo Cruz in una finale vinta con il netto punteggio di 7-1, in cui l’italiana ha conquistato il primo parziale 26-25 anche grazie al 7 finale dell’avversaria. Nel secondo set l’azzurra è stata ai limiti della perfezione, collezionando due 10 ed un 9, che le hanno consentito di aggiudicarsi il parziale nonostante il 28 di Galisteo Cruz. Nel terzo parziale l’iberica si è guadagnata la chance di accorciare le distanze ma ha ottenuto un 7 con l’ultima freccia, consentendo all’azzurra di pareggiare il conto sul 27-27. Boari è rimasta solida con tre 9 nella quarta frazione che sono stati sufficienti per fare meglio dell’iberica, regalandole il trionfo.

La cavalcata della nostra portacolori è stata prorompente, sin dagli ottavi di finale ha dominato tutti gli incontri tranne il derby contro Tanya Giada Giaccheri nei quarti, in cui ha sofferto ma ha dimostrato di essere più fredda della rivale nei tiri decisivi. Questa rassegna certifica la crescita della mantovana che potrà essere già protagonista alle prossime Olimpiadi di Tokyo 2020.

Nella competizione individuale maschile la vittoria è andata al turco Mete Gazoz, vincitore in finale contro lo sloveno Gasper Strajhar per 6-2. Il podio è stato completato dallo spagnolo Pablo Acha Gonzalez, che ha sconfitto nella finale per il bronzo il turco Ibrahim Gulacar.

Foto: Lucilla Boari- FITArco