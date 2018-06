Tiro con l’arco, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Azzurri da oro nelle gare a squadre

Il tiro con l’arco sarà uno degli sport di punta per l’Italia ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona (Spagna). Nell’ultima edizione il Bel Paese conquistò infatti sei medaglie: due ori, un argento e tre bronzi. L’obiettivo per questa rassegna sarà quello di confermarsi nuovamente ai vertici. Andiamo ad analizzare nel dettaglio le prospettive dei convocati azzurri.

Le maggiori chance di conquistare una medaglia d’oro arriveranno nelle gare a squadre. Al maschile l’Italia si presenterà infatti per due terzi con la squadra campione del mondo in carica, con Marco Galiazzo e David Pasqualucci che verranno affiancati dall’esperto Amedeo Tonelli (al posto di Mauro Nespoli). Gli azzurri possiedono quindi le qualità per conquistare il titolo e partiranno come favoriti. La sfida per l’oro potrebbe essere sulla carta ancora con la Francia, proprio come ai Mondiali di Città del Messico.

Al femminile troveremo invece il terzetto formata dalle giovanissime Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Tanya Giaccheri. Tre ragazze con un grandissimo talento e in crescita esponenziale, che sono pronte a prendersi una grande vittoria in Spagna. Il loro obiettivo sarà quello di difendere il titolo conquistato dall’Italia a Mersin e anche in questo partiranno sulla carta tra le favorite, insieme a Francia e Spagna.

Ci aspettiamo di vedere gli azzurri grandi protagonisti anche nell’individuale. L’esperienza e la classe di Galiazzo, campione olimpico ad Atene 2004, potrebbero fare la differenza in questo tipo di evento. Tonelli lo scorso anno ha vinto l’oro ai World Games e punterà a centrare un’altra medaglia. Pasqualucci ha ottenuto grandi risultati nell’ultimo biennio e questa sarà l’occasione per centrare il primo acuto stagionale. Al femminile la punta dovrebbe essere Andreoli, che ha il palmares più importante nell’individuale, ma anche Giaccheri, con tanti risultati di prestigio in Indoor e Boari, già protagonista in gare di primo livello, sono pronte ad arrivare fino in fondo.

Foto: World Archery