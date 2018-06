Gianmarco Tamberi torna in gara: “Inizia la mia seconda vita, tornerò come prima dell’infortunio. Salto per vivere”

Gianmarco Tamberi non vede l’ora di tornare in gara: dopo una lunga attesa finalmente è pronto per rientrare in pedana, domani venerdì 22 giugno sarà protagonista a Buhl (Germania) ovviamente nel suo salto in alto. Il marchigiano farà così il suo debutto stagionale all’aperto dopo essere stato costretto a saltare le prove indoor sempre a causa dei postumi dell’infortunio patito alla vigilia delle Olimpiadi di Rio 2016.

Il Campione d’Europa 2016 non molla un colpo come ha dichiarato a Leggo: “Se non ci credessi non sarei qui. Mi sono allenato come non mai. L’infortunio di Montecarlo è cancellato, ho imparato nuovamente a saltare, ora inizia la mia seconda vita. Domani per me finisce l’attesa. Gareggio nel meeting internazionale di Buhl. Sto bene fisicamente, le paure svaniranno“.

Il 26enne inizia già a farsi un’idea della misura che potrebbe realizzare: “Mi piacerebbe partire da 2.30. Me lo dice sempre mio padre che mi segue: metteresti la firma per un esordio a 2.30? Dico sì, ma non mi pongo limiti, voglio solo tornare a saltare, a volare e a divertirmi“.

Il mirino è ovviamente puntato sugli Europei di Berlino ad agosto: “Da me tutti vorranno una medaglia, sono Campione in carica. Io so quanto valgo e so che ho lavorato per tornare più forte di quel Gimbo Tamberi di due anni fa. E comunque anche a Buhl, avrò la mezza barba, ormai non cambio più. Salto per vivere, è il mio lavoro. Ricomincio domani e so che dentro di me c’è un uomo e un atleta più forte di prima“.













(foto FIDAL/Colombo)