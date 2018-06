Tiro a volo, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Soltanto le gare di fossa olimpica verranno disputate ai Giochi del Mediterraneo 2018, a Tarragona (Spagna). Il tiro a volo, dunque, mette in palio due medaglie d’oro, una nel maschile e l’altra nel femminile.

Un calendario corto quello della seguente disciplina nella manifestazione multisportiva riservata alle nazioni affacciate sul Mare Nostrum: tutti gli atleti saliranno in pedana tra le giornate di sabato 23 e domenica 24 giugno. A partire dalle ore 9 del giorno successivo alla cerimonia inaugurale i tiratori affronteranno la prima parte della fase di qualificazione, con 75 piattelli a testa da colpire. Nella giornata seguente spazio alle donne al mattino, prima per gli ultimi due round di eliminatorie e subito dopo per la finale. Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa le nostre portacolori a caccia del successo. Dopo una breve pausa, giungerà il momento degli uomini: Giovanni Pellielo e Valerio Grazini cercheranno di approdare in finale durante l’ora di pranzo, ed eventualmente nel pomeriggio (ore 16) di conquistare la medaglia del metallo più pregiato.

Di seguito il programma completo. Le gare non verranno trasmesse in diretta televisiva, ma saranno visibili in streaming su Olympic Channel. OA Sport vi permette di seguire i Giochi del Mediterraneo 2018 attraverso la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla dell’evento atteso da un lustro.

SABATO 23 GIUGNO:

9:00 Trap, qualificazioni (femminile e maschile)

DOMENICA 24 GIUGNO:

09.00 Trap, qualificazioni (femminile)

10:15 Trap, Finale (femminile)

11:45 Trap, qualificazioni (maschile)

16:00 Trap, Finale (maschile)