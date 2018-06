Triathlon, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Non mancherà, ovviamente, il triathlon nel programma degli XVIII Giochi del Mediterraneo di Tarragona, Spagna. La kermesse prenderà il via venerdì 22 giugno, e lo sport che unisce nuoto, ciclismo e corsa, sarà di scena nella giornata di sabato 23 giugno, sia con la prova sprint maschile sia con la sprint femminile.

Le gare si disputeranno presso l’Altafulla Urban Circuit che si snoda nelle vie della città vecchia con vista sul Mar Mediterraneo. Come consuetudine le distanze parlano di 500 metri a nuoto, 8 chilometri in bici e un chilometri di corsa finale.

IN TV – Gli XVIII Giochi del Mediterraneo saranno visibili solamente in diretta streaming su Olympic Channel, dato che non è prevista alcuna copertura televisiva, nè in diretta nè in differita o sintesi.

OA SPORT – Il nostro sito vi offrirà la diretta live testuale integrale dell’evento dal 22 giugno all’1 luglio.

PROGRAMMA COMPLETO TRIATHLON GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018

Martedì

10.45 TRIATHLON – Sprint individuale (maschile)

13.00 TRIATHLON – Sprint individuale (femminile)

Foto: Nicola Azzano