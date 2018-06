Tiro a volo, Coppa del Mondo Siggiewi 2018: male gli azzurri, steccata anche la finale del trap maschile

Penultima giornata di gare a Siggiewi (Malta) per la Coppa del Mondo di tiro a volo: per la seconda giornata consecutiva, nessun italiano è riuscito a far parte dei migliori sei nel trap maschile. Per la prima volta nella stagione in corso, la Nazionale italiana non colleziona podi nelle prove individuali.

Dispiace per Massimo Fabbrizi, che fino al primo pomeriggio era riuscito a rimontare con due notevoli serie da 24/25, portandosi in piena corsa per l’accesso alla finale. Purtroppo però il 40enne marchigiano è incappato in cinque errori nel round conclusivo, scivolando così in 20esima posizione, con il punteggio totale di 114/125. Come nella giornata precedente, anche Emanuele Buccolieri ha chiuso le qualificazioni con un piattello in meno del suo connazionale: il suo score di 113/125 gli è valsa la 25esima posizione. Ultimo degli italiani Giovanni Pellielo, 32esimo, in recupero alla fine della terza manche, salvo poi ricadere in un 21/25 nella quarta; 112/125 il risultato finale del futuro portabandiera ai Giochi del Mediterraneo dopo le cinque serie della fase eliminatoria. Migliore nelle eliminatorie a sorpresa il libanese Alain Moussa, con 119/124. Fuori dalla fase finale anche il numero 1 del ranking ISSF Jiri Liptak (Repubblica Ceca), eliminato dopo cinque piattelli di shoot-off contro lo slovacco Marian Kovacocy.

Finale posticipata di un’ora a causa delle cattive condizioni meteorologiche. Il vento ha comunque influito nel tardo pomeriggio sul numero di errori commessi. Il primo a farne le spese è stato il ceco David Kostelecky, sesto con 17/25; cinque piattelli più tardi finisce l’esperienza di Alain Moussa dopo averne colpiti 20. Si ferma dopo il 35esimo bersaglio volante il cipriota Andreas Makri (24/35); mentre chiude in terza posizione Marian Kovacocy (30/40). Testa a testa dunque tra Aaron Heading (Gran Bretagna) e Du Yu (Cina), ma quest’ultimo crolla sul finale concedendo la vittoria al britannico per 42 a 38 su 50.

Domani ultimo giorno dedicato interamente al trap misto. Le speranze portare a casa almeno una medaglia in tutta la tappa sono aggrappate sulle coppie Peliello-Rossi e Buccolieri-Stanco.













Foto: FITAV