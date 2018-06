Tiro a volo, Coppa del Mondo Siggiewi 2018: Gabriele Rossetti non tradisce mai! E’ terzo nello skeet!

Arriva il podio per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di tiro a volo in corso a Siggiewi (Malta): nella finale dello skeet maschile Gabriele Rossetti centra il gradino più basso del podio. Vittoria dello statunitense Vincent Hancock, piazza d’onore per l’egiziano Azmy Mehelba. Fuori nelle eliminatorie gli altri due azzurri impegnati, Riccardo Filippelli e Tammaro Cassandro.

In finale lo statunitense VIncent Hancock chiude con 56/60, superando l’egiziano Azmy Mehelba, che si ferma a 54/60. Rossetti viene eliminato in terza posizione, a 10 piattelli dalla fine, con 45/50 (gli avversari erano appaiati a quota 46, ma l’italiano, sesto dopo le eliminatorie, sarebbe stato eliminato anche in caso di arrivo a tre a pari merito).

Si ferma ai piedi del podio la corsa del russo Anton Astakhov, quarto a quota 33/40, dopo aver chiuso in vetta le qualifiche con un magnifico 124/125. Quinto l’altro russo Yaroslav Startsev, con 26/30, mentre il primo dei finalisti ad essere eliminato, in sesta posizione, è il francese Eric Delaunay, con 16/20.

Fuori in qualifica gli altri due italiani impegnati: Riccardo Filippelli è 37° con 115/125, mentre Tammaro Cassandro si classifica 72° con 106/125. Chiuse le gare dello skeet, da lunedì a giovedì si terranno le gare della fossa olimpica: martedì la finale femminile, mercoledì quella maschile, giovedì conclusione con la gara a coppie miste.













Foto: FITAV

robertosantangelo@oasport.it