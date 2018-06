Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2018: le speranze di medaglia dell’Italia. Lorenzo Bacci e Dario Di Martino per l’oro?

Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata.

Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle gare maschili saranno Lorenzo Bacci, Dario Di Martino, Alessio Torracchi e Simon Weithaler, mentre a rappresentare l’Italia in campo femminile ci penseranno Barbara Gambaro, Rebecca Lesti e Martina Ziviani. Saranno soprattutto due gli indiziati per una medaglia, magari anche del metallo più pregiato: Dario Di Martino nella pistola e Lorenzo Bacci nella carabina.

Il giovane Dario Di Martino, partenopeo classe 1995, vanta già tre secondi posti mondiali, ma ora sotto la guida di Di Donna, sta cercando il salto di qualità nella pistola ad aria compressa, dove, da 10 metri è già stato campione europeo nel 2013: Tarragona potrebbe definitivamente consacrarlo in ottica Tokyo.

Uno dei giovani della carabina già nel giro della nazionale è Lorenzo Bacci, fiorentino classe 1994, che nel 2013, appena maggiorenne, ha vinto l’oro continentale nella carabina 10 metri. Ora il suo obiettivo è certamente la vittoria a Tarragona, per poi cercare la qualificazione ai Giochi in Giappone, con i primi pass che verranno distribuiti già in questa stagione.













Foto: UITS

