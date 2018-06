Tiro a segno, Giochi del Mediterraneo 2018: il calendario completo. Programma, orari e tv

Sette azzurri per quattro gare: questo il contingente italiano del tiro a segno ai Giochi del Mediterraneo. A Tarragona in Spagna, si terranno soltanto quattro finali, tutte da 10 metri: domenica 24 sarà la volta della pistola, maschile e femminile, mentre lunedì 25 toccherà alla carabina, maschile e femminile. In tutti i casi eliminatorie e finali nella stessa giornata.

Sette gli azzurri in gara: a difendere il tricolore nelle gare maschili saranno Lorenzo Bacci, Dario Di Martino, Alessio Torracchi e Simon Weithaler, mentre a rappresentare l’Italia in campo femminile ci penseranno Barbara Gambaro, Rebecca Lesti e Martina Ziviani.

I Giochi del Mediterraneo verranno trasmessi in diretta streaming su Olympic Channel, ma OA Sport vi offrirà la diretta live testuale integrale dell’evento dal 22 giugno all’1 luglio. Di seguito il calendario completo del tiro a segno nella manifestazione.

23.06.18 09:00 – 10:15 Pistola 10 metri D – Qualificazioni Sant Salvador Pavilion

23.06.18 11:00 – 12:15 Pistola 10 metri U – Qualificazioni Sant Salvador Pavilion

23.06.18 13:00 – 14:00 Pistola 10 metri D – Finale Sant Salvador Pavilion

23.06.18 14:30 – 15:30 Pistola 10 metri D – Finale Sant Salvador Pavilion

24.06.18 09:00 – 10:15 Carabina 10 metri D – Qualificazioni Sant Salvador Pavilion

24.06.18 11:00 – 12:15 Carabina 10 metri U – Qualificazioni Sant Salvador Pavilion

24.06.18 13:00 – 14:00 Carabina 10 metri D – Finale Sant Salvador Pavilion

24.06.18 14:30 – 15:30 Carabina 10 metri U – Finale Sant Salvador Pavilion













Foto: UITS

