Tennis, WTA Eastbourne: esordio vincente per Camila Giorgi. Vittoria in due set sulla rumena Begu

Buona la prima per Camila Giorgi, che supera il primo turno nel torneo WTA di Eastbourne dopo aver sconfitto con un doppio 6-2 la rumena Irina Camelia Begu, numero 33 del mondo, in poco più di un’ora di gioco.

Eppure il match non era iniziato bene per l’azzurra, che aveva subito perso il servizio in apertura di primo set. Giorgi riesce a trovare l’immediato controbreak e vince quattro game consecutivi, strappando ancora una volta la battuta all’avversaria. Nell’ottavo game Camila ottiene un altro break e vince il set per 6-2.

Una partita completamente dominata da Giorgi che allunga subito anche nel second set sul 3-1, conquistando il break nel quarto gioco. Proprio come nella prima frazione nell’ottavo game l’azzurra strappa ancora il servizio all’avversaria e conquista il set per 6-2 e di conseguenza l’incontro.

Adesso al prossimo turno Camila affronterà la danese Caroline Wozniacki, prima testa di serie del torneo e numero due del mondo













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Keith Sherwood / Shutterstock