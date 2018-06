Scherma, Giochi del Mediterraneo 2018: Valentina De Costanzo è d’argento nel fioretto femminile

Valentina De Costanzo ha conquistato la medaglia d’argento nella prova di fioretto femminile ai Giochi del Mediterraneo 2018. Si tratta del primo podio per la scherma italiana nell’edizione in corso di svolgimento a Tarragona. L’azzurra è stata sconfitta in finale dalla tunisina Ines Boubakri con il punteggio di 15-11. Resta il rammarico perchè De Costanzo era partita benissimo nell’assalto finale, portandosi sul 5-0, prima di subire la rimonta dell’africana. Medaglia di bronzo per le due francesi Jeromine Mpah e Julie Mienville, quest’ultima nettamente sconfitta dall’azzurra in semifinale per 15-6.

Dopo una brillante fase a gironi, che le ha permesso di avere un bye agli ottavi di finale, De Costanzo ha messo fine ai sogni di podio della compagna di squadra Erica Cipressa, vincendo il derby azzurro per 15-10. .

Non ci sarà medaglia in campo maschile. Nella prova della spada Paolo Pizzo è stato eliminato ai quarti di finale dal francese Romain Cannone con il punteggio di 15-9. Il siciliano era al rientro in gara dopo l’infortunio al gomito che lo ha costretto ad un lungo stop e assenza dalle pedane. Resta una buona prova anche se in vista dei Mondiali la condizione dovrà sicuramente migliorare.

Pizzo aveva sconfitto agli ottavi di finale il greco Savvas Kavvadias per 15-9, mentre in questo turno di tabellone si è fermato l’altro azzurro in gara Valerio Cuomo. Purtroppo il campano è stato sconfitto all’ultima stoccata per 15-14 dall’egiziano Ahmed Elsokkary.

La medaglia d’oro è andata allo spagnolo Yulen Alexander Pereira Ramos, che ha superato all’ultima stoccata per 15-14 proprio il francese Cannone. Bronzo per l’altro transalpino Aymerick Gally e il tunisino Houssam Elkord













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Augusto Bizzi/Federscherma