Tennis, Roger Federer cede a Borna Coric: Rafael Nadal torna numero uno al mondo

Due i tornei giocati in settimana nel circuito ATP: ad Halle, in Germania, Roger Federer ha perso in finale in tre set contro il croato Borna Coric, che si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 (6) 3-6 6-2 ed ha costretto l’elvetico ad abdicare il trono mondiale: da domani il nuovo numero uno al mondo sarà lo spagnolo Rafael Nadal. Lo svizzero infatti perde 200 punti in classifica e scenderà a quota 8720, mentre lo spagnolo resta a 8770.

A Londra il torneo del Queen’s Club va ad un altro croato, Marin Cilic, il quale, dopo la sconfitta dello scorso anno in finale, stavolta si prende il titolo ai danni del serbo Novak Djokovic, battuto in rimonta col punteggio di 5-7 7-6 (4) 6-3. Il croato sale così al numero 5 delle classifiche mondiali ed impedisce all’avversario di scavalcare in classifica il nostro Fabio Fognini, che domani sarà numero 16.













Foto: Alessio Marini

robertosantangelo@oasport.it